Milan-Empoli quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Milan-Empoli chiuderà il venerdì della 29ma giornata di Serie A. Il 7 aprile alle 21.00, infatti, rossoneri e toscani si affronteranno in una gara che sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal rotondo successo di Napoli che ha permesso al Milan di salire al terzo posto solitario in classifica. I rossoneri sono poi attesi dalla partita di andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì 12 aprile, ancora contro i campani. Pioli, in ogni caso, non sembra orientato a fare turnover e dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Krunic trequartista. A completare l'attacco Giroud e Leao, con Diaz che dovrebbe partire a destra, anche se non è escluso l'utilizzo di De Ketelaere dal 1?. A centrocampo Tonali e Bennacer, in difesa Calabria ed Hernandez sugli esterni con Tomori e Kjaer al centro.

