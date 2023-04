Milan-Empoli, Pioli: “Fondamentali atteggiamento e determinazione. Berlusconi? Siamo preoccupati” (Di giovedì 6 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro l’Empoli valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “E’ fondamentale restare in tensione, la gare si vincono con gli atteggiamenti e la determinazione. Bisogna essere umili, vogliano approfittare di questo turno casalingo. Siamo tutti preoccupati per Berlusconi, speriamo che possa riprendersi e tornare allo stadio a vedere il Milan. Questi due mesi saranno decisivi per la nostra stagione, i giudizi sono tutti parziale perché mancano tante partite. Dobbiamo restare sul pezzo, dobbiamo giocare sempre al livello mostrato domenica contro il Napoli. Ora penSiamo solo alla partita di domani. La formazione sarà ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Il tecnico del, Stefano, alla vigilia del match contro l’valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “E’ fondamentale restare in tensione, la gare si vincono con gli atteggiamenti e la. Bisogna essere umili, vogliano approfittare di questo turno casalingo.tuttiper, speriamo che possa riprendersi e tornare allo stadio a vedere il. Questi due mesi saranno decisivi per la nostra stagione, i giudizi sono tutti parziale perché mancano tante partite. Dobbiamo restare sul pezzo, dobbiamo giocare sempre al livello mostrato domenica contro il Napoli. Ora pensolo alla partita di domani. La formazione sarà ...

