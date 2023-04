Milan-Empoli in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Alle 21:00 di venerdì 7 aprile Milan ed Empoli si contenderanno i tre punti nell’ultimo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri cercano continuità dopo il 4-0 inflitto al Napoli al ‘Maradona’. Gli azzurri vogliono allontanare definitivamente i bassifondi della classifica. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Pioli o Zanetti? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Alle 21:00 di venerdì 7 aprileedsi contenderanno i tre punti nell’ultimo anticipo della ventinovesima giornata diA. A San Siro i rossoneri cercano continuità dopo il 4-0 inflitto al Napoli al ‘Maradona’. Gli azzurri vogliono allontanare definitivamente i bassifondi della classifica. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Pioli o Zanetti? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. SportFace.

