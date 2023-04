Milan, Campeol: “De Ketelaere vede calcio che non capiamo noi mortali” (Di giovedì 6 aprile 2023) Axel Campeol, ex giocatore del Milan Primavera, ha rilasciato una lunga intervista parlando anche di Charles De Ketalaere Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 aprile 2023) Axel, ex giocatore delPrimavera, ha rilasciato una lunga intervista parlando anche di Charles De Ketalaere

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Campeol: “De Ketelaere vede calcio che non capiamo noi mortali” #SempreMilan #Milan #ACMilan… - dade494 : RT @TeoVisma: Ho intervistato Axel Campeol, ex giocatore del #Milan primavera, che a 21 anni ha deciso di lasciare il calcio per ripartire… - TeoVisma : Ho intervistato Axel Campeol, ex giocatore del #Milan primavera, che a 21 anni ha deciso di lasciare il calcio per… -