Migranti | Malpezzi | ' maggioranza in difficoltà | forza le regole'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Vorrei dire al presidente Balboni che noi non abbiamo abbandonato pretestuosamente i lavori della commissione: abbiamo abbandonato i lavori di fronte all'ennesima forzatura e strappo sulle regole, sulla forma che è anche una questione di sostanza". Così la senatrice dem Simona Malpezzi. "Ricordo al Presidente Balboni che si è rifiutato di leggere, su mia precisa richiesta, un emendamento che era stato modificato. Chiedere quale fosse il testo finale sottoposto a votazione non è reato di lesa maestà, mentre rispondere è un dovere preciso del Presidente della Commissione che gestisce i lavori". "E a questo proposito, al posto di scrivere comunicati, il presidente potrebbe mandarci il testo che ha messo in votazione: gli ricordo che l'emendamento era l'1.19. Qui, gli unici che fanno sceneggiate sono governo e ...

