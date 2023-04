Migranti | Cucchi-Magi | “Cpr gabbie senza diritti | vanno chiusi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 aprile 2023) I parlamentari di Avs e +Europa presentano inchiesta 'Altreconomia' e annunciano interpellanza al ministro dell'Interno: "Nelle strutture abuso di psicofarmaci" I Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) “”, perché “incostituzionali” e “peggio del carcere”. Lo hanno spiegato Riccardo(+Europa) e Ilaria(Avs) presentando alla Camera i dati di una inchiesta di ‘Altreconomia’ che denuncia tra l’altro una “emergenza palese legata all’abuso di psicofarmaci all’interno delle strutture”. “Sono luoghi concepiti con l’unico scopo di afflizione e annientamento della persona. Sononon pensate per la vita delle persone”, ha spiegato il segretario di +Europa annunciando tra l’altro una interpellanza al ministro dell’Interno. “Definirli una gabbia non rende l’idea. Sembra di stare ...