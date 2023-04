Sembra di stare allo Zoo e tutto questo succede nel disinteresse totale, con violazione dei diritti e spesso con la morte", ha fatto eco. "Non sono previste attività e un operatore che abbiamo ...Persone che, ha sottolineato Ilaria, "vengono tenute come animali senza aver commesso alcun reato" con l'unica 'colpa' di essere fuggiti "da guerre e fame" per trovare "disinteresse, ...Per approfondire:, vogliono processare Meloni per tortura Fosse Ardeatine, l'Anpi la ... sin dalla giornata di ieri si sono scagliate contro le opposizioni, in particolare Ilaria. '...

Migranti, Cucchi-Magi: "Cpr gabbie senza diritti, vanno chiusi" Adnkronos

Lo hanno spiegato Riccardo Magi (+Europa) e Ilaria Cucchi (Avs) presentando alla Camera i dati di una inchiesta di ‘Altreconomia’ che denuncia tra l’altro una “emergenza palese legata all’abuso di ...Una conferenza stampa voluta dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi e dal segretario di +Europa Riccardo Magi, entrambi sostenitori della necessità che i Cpr vengano invece “chiusi”. “Nel 2022 sono ...