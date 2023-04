Microsoft 365: come attivare da subito GPT-4 tramite Copilot (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Microsoft ha annunciato di recente l’aggiunta di GPT-4 in Microsoft 365 tramite Copilot. Questa funzione è disponibile solo per alcuni clienti aziendali selezionati dal mese di marzo. Tuttavia, un individuo di nome Xeno ha scoperto un modo per attivare Copilot in Word per tutti, modificando il registro di Windows. Copilot è nascosto in Microsoft Word e sarà accessibile in tutte le applicazioni Microsoft 365. I test iniziali sono stati condotti su Word per alcune aziende selezionate. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per scrivere contenuti, cercare immagini appropriate, formattare e creare riassunti. Il “Copilota” consente anche di modificare un documento basato sui dati estratti da un ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroidha annunciato di recente l’aggiunta di GPT-4 in365. Questa funzione è disponibile solo per alcuni clienti aziendali selezionati dal mese di marzo. Tuttavia, un individuo di nome Xeno ha scoperto un modo perin Word per tutti, modificando il registro di Windows.è nascosto inWord e sarà accessibile in tutte le applicazioni365. I test iniziali sono stati condotti su Word per alcune aziende selezionate. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per scrivere contenuti, cercare immagini appropriate, formattare e creare riassunti. Il “a” consente anche di modificare un documento basato sui dati estratti da un ...

