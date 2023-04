Michelle Hunziker nonna | l’inaspettato appello social | “È un tabù | insorgete”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - MimmoCaporali : L'ITALIA HA BISOGNO DI NOI. Chi l'ha detto? A) Michelle e Aurora Hunziker B) I Maneskin C) Francesco Totti e Ilary… - fanpage : Il figlio di Aurora Ramazzotti sarebbe stato battezzato a poche ore dalla nascita: “Alla sobria cerimonia, celebrat… - glooit : Michelle Hunziker, è gelo con l’ex marito: cos’è successo dopo la nascita del nipote leggi su Gloo… - libero_it : Con la nascita di Cesare Augusto, Michelle Hunziker è diventata nonna a 46 anni: su Instagram cerca il sostegno del… -

Si è trattato di un momento intimo, solo per pochi, tra i quali c'era la nonna del piccolo, la showgirl. Una cerimonia molto breve, tanto che dopo il rito e qualche foto, Aurora ha ...è al settimo cielo per la nascita di Cesare e nel frattempo il suo ex, Trussardi, continua a mantenere il silenzio. Alcuni mesi fa c'era stato un inaspettato riavvicinamento tra ...Madre e figlia emozionate dopo la nascita di Cesare Augusto Cerza Aurora Ramazzotti mamma felice e stravolta dalla contentezza per la nascita di Cesare Augusto, mentresi è già calata nei panni di nonna d'Italia. La figlia di Eros Ramazzotti ha partorito lo scorso 30 marzo il primogenito avuto dal compagno Goffredo Cerza e per l'influencer sono ...

Aurora Ramazzotti tra allattamento e lacrime di gioia, Michelle Hunziker nonna d’Italia TGCOM

Michelle Hunziker ha il cuore che scoppia di felicità. Non vedeva l'ora di diventare nonna e ora che sua figlia, Aurora Ramazzotti, ha messo al mondo il piccolo Cesare Cerza, è completamente al ...Fa sorridere e riflettere Aurora Ramazzotti che dopo il parto torna sui social e parla del figlio e del suo umore ...