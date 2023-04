Michelle Hunziker nonna a 46 anni svela le sue paure su Instagram

(Di giovedì 6 aprile 2023)è diventataa 46di Cesare Augusto il 30 marzo 2023 e, per lei, non potrebbe esserci gioia più grande. Dopotutto lo aveva detto: avere un nipotino da giovanissima è sempre stato il suo sogno. Eppure, ora che questo desiderio si è realizzato, alcune granitiche certezze della conduttrice svizzera hanno iniziato a scricchiolare. A cominciare dalla volontà di farsi chiamare, che ha respinto scherzosamente suggerendo un nuovo nome, per finire con le sue primeche ha cercato di esorcizzare su, esserea 46: i suoi timori “Se Ineke è ancora ladi tutti, io posso essere mamma al cubo“. È così che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : La grande famiglia di Striscia si allarga! ???? @m_hunziker è diventata nonna!?? Benvenuto Cesare! ?? ?? Link alla new… - infoitcultura : Michelle Hunziker, nonna bellissima a 46 anni: 'Le giovani nonne sono un tabù, ma non dobbiamo vergognarci' - infoitcultura : Michelle Hunziker, orgoglio di nonna: «Non vergognatevi, la nonnitudine è una cosa meravigliosa». Poi la richiesta… - infoitcultura : Michelle Hunziker nonna giovane: “Non dobbiamo vergognarci” - infoitcultura : Michelle Hunziker sfida i cliché, con la schiena nuda porta alta la bandiera di nonna 2 -

Aurora Ramazzotti si gode questa nuova avventura. Diventata mamma da pochissimo, la figlia die di Eros Ramazzotti sui social vuole raccontare come si sente dopo il parto. Il suo piccolo Cesare è stato battezzato pochi giorni fa subito dopo la nascita e ora Aurora deve fare i ...Cesare Cerza è nato. Il figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goredo sta bene, così come la mamma, rendendo felicissimi i ...Grande assente papà Eros Ramazzotti , che a differenza di, non ha presenziato alla cerimonia: probabilmente, a tenerlo lontano, gli impegni con la sua tournée che lo stanno portando ...

Cesare Cerza è nato. Il figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Go redo sta bene, così come la mamma, rendendo felicissimi i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’annuncio, come spesso ...Dopo alcuni giorni d’assenza sui social la figlia di Michelle Hunziker ha realizzato alcune stories per ringraziare i fan per i loro messaggi d’auguri e per raccontare alcuni retroscena su questi ...