“Mia figlia è figlia di mio figlio” La confessione choc della famosa attrice | mamma a 68 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Ennesima provocazione gender a Rimini, davanti a una chiesa: un murale che ritrae un uomo con lunga barba incolta m… - Avvenire_Nei : Mia madre, Anna Politkovskaja: sempre dalla parte dei più deboli. La figlia racconta la giornalista uccisa: un ritr… - micheciprovo : Immagini da Venezia. Me le manda mia figlia mentre va in università x farmi capire di quanta forza di volontà ha bi… - Sere2021 : RT @Violavvv_: E mentre mia figlia era in down perché pensava di essere scagata dal mondo io stavo facendo la terza e ultima compilation d… - Ilmomo4 : @Corvelva @maxccastelli @Giuliet00066391 Che schifo. Mia figlia ha fatto tutte le vax, tranne mprv, perché grazie a… -

' Non voglio chediventi argomento da bar ', ha detto lui motivando la scelta di non mostrare la primogenita Nina Speranza su Instagram. Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con ...Quindi lei ha fatto l'amante, o almeno così si dice a casa. Un applauso all'educazione che è ...principale è stato il mio ex Cristian - continua l'influencer - perché è lui che aveva la, ma ..."Perché in casanon ci sono appesi miei dipinti È perché non posso permettermeli." Recita così un celebre ... In particolare, spiccano i lasciti allo Stato francese promossi dallaMaya Ruiz - ...

Ana Obregón rivela: «Ana Sandra non è mia figlia, ma la mia nipote biologica» Vanity Fair Italia

Ana Obregon, attrice spagnola di 68 anni, non è diventata madre con la maternità surrogata. La bimba nata negli Stati Uniti è la nipote… Leggi ...La piccola si chiama Ana Sandra ed è nata in Florida. “Legalmente è mia figlia, così viene indicato sul passaporto”. Ana Obregon, 68 anni, è diventata mamma grazie alla maternità surrogata. Non solo: ...