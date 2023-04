«Mi manca l’aria»: come sta Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per un problema del sangue e una polmonite (Di giovedì 6 aprile 2023) «Mi manca l’aria». Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano. Una malattia del sangue e una polmonite lo hanno portato in terapia intensiva cardiochirurgica. «È veglio», dicono dai vertici di Forza Italia. Berlusconi ha compiuto 86 anni il 29 settembre scorso. Le sue condizioni sono considerate serie. È stato accompagnato d’urgenza in ospedale dopo un malore nella sua residenza di Arcore. L’area davanti al padiglione Q del San Raffaele ieri era piena di giornalisti. Il bollettino medico annunciato per la serata di ieri alla fine è saltato. A seguire l’ex Cavaliere è il dottor Alberto Zangrillo, suo medico personale da tanti anni. Berlusconi era stato ricoverato ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) «Mi».da ieri al Sandi Milano. Una malattia dele unalo hanno portato in terapia intensiva cardiochirurgica. «È veglio», dicono dai vertici di Forza Italia.ha compiuto 86 anni il 29 settembre scorso. Le sue condizioni sono considerate serie. È stato accompagnato d’urgenza in ospedale dopo un malore nella sua residenza di Arcore. L’area davanti al padiglione Q del Sanieri era piena di giornalisti. Il bollettino medico annunciato per la serata di ieri alla fine è saltato. A seguire l’ex Cavaliere è il dottor Alberto Zangrillo, suo medico personale da tanti anni.era stato...

