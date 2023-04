Mfe | chiusura brillante in Piazza Affari | azioni B +3 | 66%

(Di giovedì 6 aprile 2023)per la galassia ex - Mediaset in. Ledi tipo B hanno guadagnato il 3,66% a 0,68 euro, sui massimi da inizio marzo, e quelle di tipo A il 2,89% a 0,44 euro, sui ...

Piazza Affari guadagna l'1,29%.in prima lineapositiva per la Borsa di Milano nell'ultima seduta prima della pausa pasquale. L'indice Ftse Mib segna un progresso dell'1,29% a 27.213 punti. Piazza Affari accelera nel ...brillante per la galassia ex - Mediaset in Piazza Affari. Le azioni di tipo B hanno guadagnato il 3,66% a 0,68 euro, sui massimi da inizio marzo, e quelle di tipo A il 2,89% a 0,44 euro, sui ...... che continua la giornata in aumento dell'1,17% rispetto allaprecedente. Pressoché ... Tra i migliori titoli del FTSE MidCap ,B (+3,66%), Piaggio (+3,05%),A (+2,89%) e Bff Bank (+2,74%...

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Chiusura brillante per la galassia ex-Mediaset in Piazza Affari. Le azioni di tipo B hanno guadagnato il 3,66% a 0,68 euro, sui massimi da inizio marzo, e quelle di tipo A il ...Dowjones MILANO (MF-DJ)--Chiusura in rialzo per Piazza Affari e le altre borse ... Acquisti, infine, sulle azioni di Classe A (+2,89%) e di Classe B (+3,66%) di Mfe. Silvio Berlusconi è attualmente ...