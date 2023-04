(Di giovedì 6 aprile 2023) Si conferma l''appeal' speculativo su MediaforEurope anche in relazione alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: il titolo MfeA in Piazza Affari sale del 3% netto a 0,45 euro, MfeB con dieci ...

Si conferma l''appeal' speculativo su MediaforEurope anche in relazione alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: il titolo MfeA in Piazza Affari sale del 3% netto a 0,45 euro, MfeB con dieci ...Piazza Affarinella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,68% a 26.351 punti,... Acquisti su Cnh (+1,69%) e Stellantis (+1,55%), deboli invece Campari edB ( - 0,...Borsa: Milano(+1,68%), rally di Saipem ed Eni Piazza Affarinella prima mezz'ora ... Acquisti su Cnh (+1,69%) e Stellantis (+1,55%), deboli invece Campari edB ( - 0,92% entrambe),...

Mfe: accelera in Borsa, +3% tra forti scambi Tiscali Notizie

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Si conferma l''appeal' speculativo su MediaforEurope anche in relazione alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: il titolo MfeA in Piazza Affari sale del 3% netto a ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari è in calo sui minimi di seduta, mentre sul mercato si intensifica il clima di risk-off per i timori di rallentamento dell'economia. Nuovi segnali in questa direzione s ...