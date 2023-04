Metta (Iit): “Mettiamo al servizio del Paese le tecnologie sviluppate nei nostri laboratori” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Siamo nati con lo scopo di mettere al servizio del sistema economico e produttivo del Paese le tecnologie sviluppate nei nostri laboratori. L’accordo siglato oggi con Terna realizza pienamente questa importante vocazione dell’Istituto confermandoci come strumento di innovazione e sottolinea il nostro impegno per lo sviluppo di tecnologie in grado di supportare l’essere umano e rendere le attività lavorative più sicure”. Questo il commento di Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, in occasione della firma dell’intesa con Terna che si è tenuta a Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) “Siamo nati con lo scopo di mettere aldel sistema economico e produttivo dellenei. L’accordo siglato oggi con Terna realizza pienamente questa importante vocazione dell’Istituto confermandoci come strumento di innovazione e sottolinea il nostro impegno per lo sviluppo diin grado di supportare l’essere umano e rendere le attività lavorative più sicure”. Questo il commento di Giorgio, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, in occasione della firma dell’intesa con Terna che si è tenuta a Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

