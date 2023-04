Metta (Iit): “Mettiamo al servizio del Paese le tecnologie sviluppate nei nostri laboratori” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Siamo nati con lo scopo di mettere al servizio del sistema economico e produttivo del Paese le tecnologie sviluppate nei nostri laboratori. L’accordo siglato oggi con Terna realizza pienamente questa importante vocazione dell’Istituto confermandoci come strumento di innovazione e sottolinea il nostro impegno per lo sviluppo di tecnologie in grado di supportare l’essere umano e rendere le attività lavorative più sicure”. Questo il commento di Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, in occasione della firma dell’intesa con l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) che si è tenuta a Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “Siamo nati con lo scopo di mettere aldel sistema economico e produttivo dellenei. L’accordo siglato oggi con Terna realizza pienamente questa importante vocazione dell’Istituto confermandoci come strumento di innovazione e sottolinea il nostro impegno per lo sviluppo diin grado di supportare l’essere umano e rendere le attività lavorative più sicure”. Questo il commento di Giorgio, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, in occasione della firma dell’intesa con l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) che si è tenuta a Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IITalk : RT @TernaSpA: 'La collaborazione ci permetterà di evolvere, innovare e rendere ancora più efficienti le nostre attività, con vantaggi per l… - TernaSpA : 'La collaborazione ci permetterà di evolvere, innovare e rendere ancora più efficienti le nostre attività, con vant… - IITalk : Il Console Generale Robert Needham del #ConsolatoUSA a Milano oggi in visita nei laboratori del Center for Robotics… -