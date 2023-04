Metropolis La cura Come sta davvero Berlusconi? Con Boralevi | Ravera | Sgarbi e Zan

(Di giovedì 6 aprile 2023)è "stabile e vigile" al San Raffaele di Milano. Combatte la leucemia con la chemioterapia e ha telefonato ai suoi. Cosa dobbiamo aspettarci? Convegno a Roma per "Reinventare l'immaginario": alla convention ci sono solo personaggi di destra. Verso la nuova segreteria del Pd: Schlein non avrà vice, ma costruisce un governo ombra con diversi nomi dell'ala bonacciniana. Macron e Von der Leyen a Pechino, mentre il Cremlino già fa sapere che "non vede ipotesi di pace". Ne parliamo con Alessandro Zan, deputato del Pd; la scrittrice e semiologa Antonella; Vittorio, sottosegretario al Ministero della Cultura; il linguista Claudio Marazzini; Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova; Luca Steinman, reporter di guerra. Dal San ...

