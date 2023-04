Meteo | le previsioni | Pasqua e Pasquetta tra sole e acquazzoni Torna il caldo da martedì

(Di giovedì 6 aprile 2023) Come da tradizione grande incertezza sulledianche se il quadrorologico quest’anno sembra abbastanza delineato. Domenica bel tempo al Nord, piovoso al Centro Sud. Il giorno dimigliora un su tutte le regioni con piogge relegate alle regioni meridionali. Daentrerà in azione l’anticiclone africano

Le gelate tardive che si attendevano, secondo le, alla fine sono arrivate: temperature nei campi da meno 1 a meno 5 gradi da Ravenna alla Bassa Lughese, da meno 2 a meno 4 nella provincia di Forlì - Cesena a partire dalla mezzanotte ...Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale. Già dalla tarda mattina avremo le prime precipitazioni sulle province occidentali in ...Vediamo nel dettaglio leper la città di Roma e per il Lazio.Roma oggiRoma - La giornata odierna vedrà un miglioramento delle condizioni. Al mattino avremo tempo ...

Meteo: Pasqua e Pasquetta, Pioggia e Grandine nell'Uovo; vediamo dove servirà l'ombrello nei giorni di festa iLMeteo.it

Le previsioni meteo dettagliate per Pasqua e Pasquetta 2023 La giornata di Pasqua sarà caratterizzata da una certa instabilità con piogge e rovesci che potranno interessare a inizio giornata Puglia, ...I marcati contrasti termici tra riscaldamento solare e aria fredda presente in quota potranno favorire anche locali grandinate. METEO, RISCHIO GRANDINE NEI PROSSIMI GIORNI, ECCO DOVE E PERCHE' - Come ...