Meteo | il tempo per Pasqua e Pasquetta

(Di giovedì 6 aprile 2023) La settimana santa sarà più fredda di quella di Natale, secondo le previsioni. Aria polare in arrivo dalla Norvegia sta entrando nel nostro Paese attraverso la Porta della Bora con venti tesi da Nord-Est. Nei prossimi giorni le temperature massime scenderanno ovunque anche di 5-10 gradi, mentre le minime potrebbero scivolare pericolosamente sottozero in Val Padana con il rischio di gelate tardive. Temperature in calo in questi giorni di avvicinamento alla. Foto il.itTemperature in forte calo Lorenzo Tedici,rologo del sito il.it, conferma l’anomalia termicale ricordando le temperature registrate lo scorso Natale 2022. A Cagliari si toccarono i 21 gradi, a Catania i 20 gradi, a Napoli 19, a Roma 18 e addirittura 15 anche in Pianura Padana. La settimana ...

In serata e nottata si rinnovano condizioni distabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento su tutta la penisola. Previsioni...E qui molti si pongono la domanda: " ma chefarà a Pasquetta ". Ebbene aumentano le probabilità di un'Italia divisa in due. Ed ora vi spieghiamo il perché. L'alta pressione delle Azzorre ...Inoltre avevano lo stomaco vuoto, indice appunto del fatto che erano a digiuno ormai da" ...in modo differente in funzione della temperatura superficiale di mare e oceani o di eventi...

Un nuovo fronte raggiungerà le regioni settentrionali e punterà gradualmente il Centro Italia. SITUAZIONE. Mentre l'impulso freddo giunto dalle latitudini artiche si attarda con gli ultimi fenomeni al ...Fino a -17°C sulle Dolomiti, -13°C in Abruzzo, neve a quote basse al Sud. 6 APRILE RISVEGLIO DA PIENO INVERNO SULL'ITALIA, GELO TARDIVO ANCHE IN PIANURA - Come nelle attese l'apice del flusso artico d ...