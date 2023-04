Meteo giovedì: sole prevalente sul litorale, ma è in arrivo un’altra perturbazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Anche nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata dal flusso di correnti di diretta estrazione artica, sebbene progressivamente attenuato, complice il rafforzamento di un campo di alta pressione tra Scandinavia e nord della Russia. Tempo dunque a tratti instabile e con temperature spesso sotto la media fino al weekend di Pasqua: attenzione questo non significa che pioverà ovunque e con continuità, anzi non mancheranno anche ampie parentesi assolate. Una brutta notizia tuttavia per il Nord Italia, che ancora una volta vedrà precipitazioni scarse se non del tutto assenti in alcune aree, quando invece proprio in questo mese dovrebbe fare il pieno di piogge preziose. In ogni caso continuerà a fare piuttosto freddo per il periodo, con ancora gelate tardive tra notte e l’alba non solo in montagna ma localmente fin sulle pianure del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Anche nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata dal flusso di correnti di diretta estrazione artica, sebbene progressivamente attenuato, complice il rafforzamento di un campo di alta pressione tra Scandinavia e nord della Russia. Tempo dunque a tratti instabile e con temperature spesso sotto la media fino al weekend di Pasqua: attenzione questo non significa che pioverà ovunque e con continuità, anzi non mancheranno anche ampie parentesi assolate. Una brutta notizia tuttavia per il Nord Italia, che ancora una volta vedrà precipitazioni scarse se non del tutto assenti in alcune aree, quando invece proprio in questo mese dovrebbe fare il pieno di piogge preziose. In ogni caso continuerà a fare piuttosto freddo per il periodo, con ancora gelate tardive tra notte e l’alba non solo in montagna ma localmente fin sulle pianure del ...

