Meta-Siae | come potrebbe finire la battaglia per la musica sui social

(Di giovedì 6 aprile 2023) «Nel caso sia dimostrato l’abuso di dipendenza economica da parte didei dirittili, i provvedimenti sanzionatori possono arrivare fino al 10% del suo fatturato. Una cifra che si aggira intorno agli 800 milioni di euro». È questo il commento dell’avvocato Giorgio Alù Saffi esperto in antitrust riguardo l’istruttoria avviata dall’AGCOM lo scorso 5 aprile dove si ipotizza un abuso di dipendenza economica da parte di, la società di Mark Zukerberg proprietaria di facebook, instagram e whatsapp, nella negoziazione della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei dirittili con la Società Italiana degli Autori ed Editori (). In particolare, dal provvedimento di avvio emerge chenon avrebbe fornito ale informazioni ...

Oggi, infatti, è stato convocato un tavolo al ministero della Cultura dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni per far riaprire la trattativa tracercando una soluzione pacifica. Quest'......Platforms Ireland,Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione condella stipula della licenza d'uso, ...Lo dice il presidente dell'Associazione Fonografici Italiani (Afi), Sergio Cerruti, secondo il quale con il caso"anche l'Agcm si accorge di essere un anno in ritardo". Il ...

L'Antitrust intende capire se Meta, società di Zuckerberg, possa avere interrotto le trattative abusando della dipendenza economica di Siae ...