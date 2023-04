Messico: polizia sequestra in un ranch 25 animali esotici, tra cui leoni, puma e una tigre (Di giovedì 6 aprile 2023) Città del Messico, 6 apr. (Adnkronos) - 25 animali esotici, tra cui leoni, puma e una tigre del Bengala, sono stati sequestrati dalla polizia in un ranch nel corso di un'operazione a Huixquilucan, vicino a Città del Messico. Nella proprietà c'erano un totale di 47 animali vivi, alcuni dei quali domestici. La polizia ha sequestrato anche sette animali impagliati. Il traffico di animali è un affare redditizio in Messico, con bande criminali che acquistano e vendono sempre più specie esotiche a scopo di lucro. Il luogo in cui sono stati ritrovati gli animali sarebbe stato utilizzato da una banda ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Città del, 6 apr. (Adnkronos) - 25, tra cuie unadel Bengala, sono statiti dallain unnel corso di un'operazione a Huixquilucan, vicino a Città del. Nella proprietà c'erano un totale di 47vivi, alcuni dei quali domestici. Lahato anche setteimpagliati. Il traffico diè un affare redditizio in, con bande criminali che acquistano e vendono sempre più specie esotiche a scopo di lucro. Il luogo in cui sono stati ritrovati glisarebbe stato utilizzato da una banda ...

