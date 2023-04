Messi, è rottura con il PSG: perché la Juve può sperare nel grande colpo (Di giovedì 6 aprile 2023) In estate finirà il rapporto tra Messi e il PSG; il futuro dell’argentino non è ancora deciso con la Juve pronta a sognare il grande colpo. Una storia d’amore che non è mai nata del tutto; il rapporto tra Messi e il PSG avrebbe dovuto riportare l’argentino ad alzare la Champions League il club francese ad imporsi, finalmente, nel calcio europeo. Le cose si sono sviluppate in maniera completamente diversa con il PSG ad abbandonare, prematuramente, la principale competizione internazionale e un Messi considerato, ingiustamente, uno dei principali responsabili dei fallimenti sportivi del club francese. Messi (LaPresse)Una situazione difficile completamente esplosa dopo l’ultima gara del PSG dove Messi è stato ricoperto di fischi; fatichiamo anche solo a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 aprile 2023) In estate finirà il rapporto trae il PSG; il futuro dell’argentino non è ancora deciso con lapronta a sognare il. Una storia d’amore che non è mai nata del tutto; il rapporto trae il PSG avrebbe dovuto riportare l’argentino ad alzare la Champions League il club francese ad imporsi, finalmente, nel calcio europeo. Le cose si sono sviluppate in maniera completamente diversa con il PSG ad abbandonare, prematuramente, la principale competizione internazionale e unconsiderato, ingiustamente, uno dei principali responsabili dei fallimenti sportivi del club francese.(LaPresse)Una situazione difficile completamente esplosa dopo l’ultima gara del PSG doveè stato ricoperto di fischi; fatichiamo anche solo a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Messi-Psg, sarà addio a fine stagione: i motivi della rottura - gioachino_asti : RT @RiccardoJ89: #messi ?#psg rottura. Noi lo sapevamo da settimane. A meno di super ribaltoni, Leo lascerà Parigi in estate. Una squadra A… - ClaraPorta4 : RT @RiccardoJ89: #messi ?#psg rottura. Noi lo sapevamo da settimane. A meno di super ribaltoni, Leo lascerà Parigi in estate. Una squadra A… - Avenger68445884 : RT @RiccardoJ89: #messi ?#psg rottura. Noi lo sapevamo da settimane. A meno di super ribaltoni, Leo lascerà Parigi in estate. Una squadra A… - DanyRoss70 : RT @RiccardoJ89: #messi ?#psg rottura. Noi lo sapevamo da settimane. A meno di super ribaltoni, Leo lascerà Parigi in estate. Una squadra A… -