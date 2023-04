Messa del Crisma streaming e diretta tv: dove vederla oggi giovedì santo (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023 Durante la settimana della Pasqua, la settimana santa, uno degli appuntamenti centrali, che dà il via al Triduo pasquale, è la Messa del Crisma, che si svolge il mattino del giovedì santo. Durante questa Messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto Crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante l’anno. Papa Francesco, in quanto vescovo di Roma e successore di Pietro, celebra la Messa del Crisma questa mattina, giovedì santo, 6 aprile 2023, alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro. Ma dove seguire la funzione con Papa Francesco in diretta TV e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutti i ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023 Durante la settimana della Pasqua, la settimana santa, uno degli appuntamenti centrali, che dà il via al Triduo pasquale, è ladel, che si svolge il mattino del. Durante questail vescovo consacra gli oli santi, quali appunto, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante l’anno. Papa Francesco, in quanto vescovo di Roma e successore di Pietro, celebra ladelquesta mattina,, 6 aprile 2023, alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro. Maseguire la funzione con Papa Francesco inTV e live? Di seguito vi riportiamo tutti i ...

