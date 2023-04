Messa Crismale | il Papa striglia i preti | “Basta cordate e presbiteri divisi | si macchia la veste della Chiesa”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Città del Vaticano –oni, chiacchiericcio,e sacerdoti maleducati “no la”. Nella mattinata del Giovedì Santo, come da tradizione,Francesco presiede la. Lo fa nella basilica di San Pietro, gremita di fedeli. Ai primi posti, però ci sono tutti i sacerdotiDiocesi di Roma. Del resto questo rito, che chiude ufficialmente il tempoQuaresima, è dedicato proprio ai sacerdoti che durante il rito rinnovano le promesse fatte al momento dell’Ordinazione. Francesco arriva in sedia a rotelle e prende posto lateralmente, sotto la grande statua di Longino.il piviale ...

Evitare le cordate e la nostalgia del passato: è la raccomandazione indirizzata dal Papa ai sacerdoti nel corso della tradizionaledel giovedì santo, durante la quale Francesco ha rivolto un pensiero particolare ad alcuni sacerdoti "in crisi" che conosce, ai quali, in un immaginario colloquio a tu per tu, ha ...CITTÀ DEL VATICANO. Francesco presiede lanel Giovedì santo, giorno che apre il Triduo pasquale. Nella basilica di San Pietro lancia un monito ai preti: "Non sporcate la Chiesa con le cordate". Avverte che talvolta i sacerdoti ...Francesco nel pomeriggio celebrerà lain Coena Dominicon il rito della lavanda dei piedi nel carcere minorile di Casal del Marmo, dov'era andato dieci anni fa, poco dopo l'elezione.

Con il Concilio Vaticano II, la Messa crismale ha avuto una più chiara sistemazione e significato, grazie all’opera della riforma liturgica voluta da Paolo VI che ha voluto introdurre la rinnovazione ...Congar)”. Lo ha affermato questa mattina il card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, nell’omelia pronunciata durante la Messa crismale. Il presule ha sottolineato che “constatiamo di non essere più in un ...