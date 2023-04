Mercato AUTO in crescita nel mese di marzo, la percentuale è del 40% (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Non sembrava essere iniziato nel migliore dei modi l’anno per quanto riguarda il Mercato delle AUTO, il quale già durante lo scorso 2022 aveva fatto segnare numeri record al ribasso. Effettivamente la pandemia così come la crisi dei chip hanno inciso negativamente sulla produzione di nuovi veicoli, portando il mondo delle AUTOvetture a segnare dei minimi storici senza precedenti. Oggi però siamo qui per parlare di una ventata di aria nuova, la quale porta il mese di marzo a chiudere in maniera più che positiva stanno gli ultimi dati riportati da UNRAE. Finalmente ci sarebbe stato un rialzo, con tante nuove immatricolazioni che avrebbero portato ad una crescita eccezionale senza precedenti tenendo conto degli ultimi anni. Il Mercato delle ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Non sembrava essere iniziato nel migliore dei modi l’anno per quanto riguarda ildelle, il quale già durante lo scorso 2022 aveva fatto segnare numeri record al ribasso. Effettivamente la pandemia così come la crisi dei chip hanno inciso negativamente sulla produzione di nuovi veicoli, portando il mondo dellevetture a segnare dei minimi storici senza precedenti. Oggi però siamo qui per parlare di una ventata di aria nuova, la quale porta ildia chiudere in maniera più che positiva stanno gli ultimi dati riportati da UNRAE. Finalmente ci sarebbe stato un rialzo, con tante nuove immatricolazioni che avrebbero portato ad unaeccezionale senza precedenti tenendo conto degli ultimi anni. Ildelle ...

