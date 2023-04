Meloni-Sanchez, così lontani così vicini: appunti sul patto strategico tra Italia e Spagna (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – così lontani, così vicini. Visioni politiche sulla carta agli antipodi si sono incrociate ieri, in un vertice che sa di patto strategico, oltre le parole convenzionalmente adatte all’occasione. L’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, se osservato distrattamente come fatto da buona parte dei media Italiani, ci appare una mera prassi istituzionale. D’altronde rientra nel tour che Sanchez sta compiendo negli Stati membri dell’Unione europea, in vista della presidenza di turno che spetta a Madrid a partire dal secondo semestre del 2023. “Quando Italia e Spagna lavorano insieme…” Ma stiamo per un attimo proprio alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr –. Visioni politiche sulla carta agli antipodi si sono incrociate ieri, in un vertice che sa di, oltre le parole convenzionalmente adatte all’occasione. L’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgiae Pedro, se osservato distrattamente come fatto da buona parte dei mediani, ci appare una mera prassi istituzionale. D’altronde rientra nel tour chesta compiendo negli Stati membri dell’Unione europea, in vista della presidenza di turno che spetta a Madrid a partire dal secondo semestre del 2023. “Quandolavorano insieme…” Ma stiamo per un attimo proprio alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Fondi Ue e migranti, i due dossier che preoccupano #Meloni. La premier vede lo spagnolo Sanchez evitando i temi di… - NemNemecsek : RT @PaoloBorg: La Spagna di Sanchez corre come un treno,fa riforme e chiede di avere accesso a prestiti convenienti del Pnrr che prima non… - cicciodevilla : RT @PaoloBorg: La Spagna di Sanchez corre come un treno,fa riforme e chiede di avere accesso a prestiti convenienti del Pnrr che prima non… - blusewillis2 : RT @Nclosing123: @RaffaeleFitto @GiorgiaMeloni @sanchezcastejon Hanno davvero molto in comune...Meloni guarda cosa fa Sanchez e poi fa l'es… - Nonnadinano : RT @PaoloBorg: La Spagna di Sanchez corre come un treno,fa riforme e chiede di avere accesso a prestiti convenienti del Pnrr che prima non… -