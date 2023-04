Meloni: “Contro la siccità misure mai prese prima. Nuovi investimenti anche su ricerca e sicurezza” (Di giovedì 6 aprile 2023) «Da circa 20 anni l’Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità. Nessun governo aveva scelto di affrontarlo in modo strutturale fino ad ora. Noi scegliamo di farlo prima che diventi un’emergenza e lo facciamo mettendo in rete in una cabina di regia tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia e semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, illustrando in un video pubblicato sui social i contenuti del decreto siccità varato oggi in Consiglio dei ministri. Incentivi ai ricercatori per evitare la fuga dei cervelli Dal Consiglio dei ministri, ha annunciato ancora la Meloni in un’intervista al Tg2, sono stati approvati «poi provvedimenti per aumentare gli incentivi che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) «Da circa 20 anni l’Italia è vittima di un problema ciclico legato alla. Nessun governo aveva scelto di affrontarlo in modo strutturale fino ad ora. Noi scegliamo di farloche diventi un’emergenza e lo facciamo mettendo in rete in una cabina di regia tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia e semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito». Così il presidente del Consiglio, Giorgia, illustrando in un video pubblicato sui social i contenuti del decretovarato oggi in Consiglio dei ministri. Incentivi aitori per evitare la fuga dei cervelli Dal Consiglio dei ministri, ha annunciato ancora lain un’intervista al Tg2, sono stati approvati «poi provvedimenti per aumentare gli incentivi che ...

