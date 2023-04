Melito | 21enne trovato con 1 chilo di droga | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023)con 1dinascosto all’interno dello pneumatico. Ora si trova a Poggiorealecon 1di. Altro colpo inferto al traffico dida parte dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. A finire in manette uncatanese già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato il giovane adi Napoli mentre percorreva a bordo della propria Panda via Umbria. Perquisito, l’uomo non aveva nulla da dichiarare ma ad insospettire i Carabinieri ciò che era all’interno del cofano. Due, infatti, le ruote di scorta poggiate sul pannello che copre il vano interno. I ...