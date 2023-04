Mega impianto eolico nei luoghi di Padre Pio, dalla politica alla chiesa tutti contrari: “Forti ricadute negative sul turismo religioso” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Tale progetto a nostro avviso genera Forti perplessità, non solo perché non tiene conto di quelle che sono la vocazione e le potenzialità del comprensorio pietrelcinese, ma anche perché avrebbe ricadute negative sul territorio stesso e sulla sua popolazione”. Il 20 marzo lo hanno sostenuto in un comunicato stampa l’arcivescovo metropolita di Benevento, monsignor Felice Accrocca, e il ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sant’Angelo e Padre Pio, fra Francesco Dileo. Prima di loro ed anche dopo, il fronte dei contrari aumenta. Si rinsalda. Il progetto è quello della Plc Power srl di Acerra che ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un “impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) “Tale progetto a nostro avviso generaperplessità, non solo perché non tiene conto di quelle che sono la vocazione e le potenzialità del comprensorio pietrelcinese, ma anche perché avrebbesul territorio stesso e sulla sua popolazione”. Il 20 marzo lo hanno sostenuto in un comunicato stampa l’arcivescovo metropolita di Benevento, monsignor Felice Accrocca, e il ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sant’Angelo ePio, fra Francesco Dileo. Prima di loro ed anche dopo, il fronte deiaumenta. Si rinsalda. Il progetto è quello della Plc Power srl di Acerra che ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un “per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Recommon : ??Arctic LNG-2 è un mega-impianto di liquefazione del gas in costruzione nell'Artico russo. La tecnologia necessari… - ribelle51 : RT @Recommon: ??Arctic LNG-2 è un mega-impianto di liquefazione del gas in costruzione nell'Artico russo. La tecnologia necessaria x realiz… - dukana2 : RT @Recommon: ??Arctic LNG-2 è un mega-impianto di liquefazione del gas in costruzione nell'Artico russo. La tecnologia necessaria x realiz… - akastwee : RT @Recommon: ??Arctic LNG-2 è un mega-impianto di liquefazione del gas in costruzione nell'Artico russo. La tecnologia necessaria x realiz… - comitatogoccia : RT @Recommon: ??Arctic LNG-2 è un mega-impianto di liquefazione del gas in costruzione nell'Artico russo. La tecnologia necessaria x realiz… -