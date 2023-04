Mecenati per l’Arte: festeggiare il Napoli e tutelare i monumenti (Di giovedì 6 aprile 2023) “Difendiamo le bellezze monumentali di Napoli. Lanciamo un appello per fare festa e tutelare la città in queste prossime settimane in cui i napoletani vorranno vivere i loro quartieri imbandierati per la squadra del Napoli. È importante tutelare i nostri monumenti e invitiamo tutte le associazioni, i comitati di quartiere e i singoli cittadini a Leggi su 2anews (Di giovedì 6 aprile 2023) “Difendiamo le bellezze monumentali di. Lanciamo un appello per fare festa ela città in queste prossime settimane in cui i napoletani vorranno vivere i loro quartieri imbandierati per la squadra del. È importantei nostrie invitiamo tutte le associazioni, i comitati di quartiere e i singoli cittadini a

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Pellegrini: 'Finito il tempo dei mecenati? Al momento, mai direi mai. Io un'idea ce l'avrei anche. Ma non la posso… - m39832 : @Flaus_11 @ZZiliani mi vede nervoso? mi ha visto con la bava alla bocca? sono contento per le sue finanze così pot… - Max_Alle : RT @marifcinter: #Pellegrini: 'Finito il tempo dei mecenati? Al momento, mai direi mai. Io un'idea ce l'avrei anche. Ma non la posso dire.… - RickyTR74 : @bertuccibr1 @capuanogio Ah ok m quindi qualcuno dovrebbe pagare per le 'emozioni' altrui. In pratica il presidenti… - Peppenordafric1 : RT @marifcinter: #Pellegrini: 'Finito il tempo dei mecenati? Al momento, mai direi mai. Io un'idea ce l'avrei anche. Ma non la posso dire.… -