Mbappe furioso col Psg che sfrutta la sua immagine | ' Nessuno mi ha informato' | ecco cosa è successo

(Di giovedì 6 aprile 2023) Kylianha criticato il Paris Saint Germain che lo ha utilizzato in un video per promuovere la vendita degli abbonamenti, senza informarlo di come sarebbe stata utilizzata l'intervista. Il video ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

'Ho appena visionato la campagna abbonamenti del club per il 2023 - 24', ha dichiaratosui social media. 'In nessun momento sono stato informato del contenuto dell'intervista Sembrava un'...Estratto da www.sportmediaset.mediaset.itDESCHAMP E GRIEZMANN Alta tensione nello spogliatoio della Francia dopo la decisione di Didier Deschamps di nominare Lylian Mbappé nuovo capitano della squadra per sostituire il portiere Hugo ...C'è chi dice che èper il lauto rinnovo di contratto di Messi e che sarebbe pronto ad andarsene al Barcellona ma per il momento Kylian Mbappè continua ad essere il leader del Psg. Rientrato dal Mondiale, con ...

Mbappé furioso col Psg: "Non sapevo nulla del video della nuova campagna abbonamenti del club, pensavo fosse … la Repubblica

Mbappé furioso col Psg Il video ha fatto poi infuriare Mbappé, che tramite un comunicato preparato dal proprio staff ha fatto sapere via social network che "ho visto il video della campagna ...Il commento del Ninja sotto il post Instagram del centravanti belga dell'Inter dopo la rissa dell'Allianz Stadium al termine della sfida di Coppa Italia.