Mbappé contrario alla campagna abbonamenti del Psg con il suo video

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 aprile 2023) Kylianesprime il suo dissenso per l’utilizzo della sua immagine da parte del Psg nella2023/24, dicendo che quando ha rilasciato l’intervista pensava che fosse una cosa informale. Nelsi vede che l’esterno francese parla del suo attaccamentomaglia e il suo rapporto con il pubblico parigino. L’uso delle sue parole non è andato giù all’ex Monaco che su Instagram ha scritto: “Ho appena preso visione delladel club per la stagione 2023-2024. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava una semplice intervista durante ‘una giornata di marketing del club’. Non sono d’accordo con questopubblicato. Per questo mi batto per i diritti di ...