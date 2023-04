Mazzoncini (A2A): "Colonnine City Plug valore aggiunto per cittadini" (Di giovedì 6 aprile 2023) Brescia, 6 apr. (Adnkronos) - “Le Colonnine City Plug sono pensate per la città a bassa potenza e con basso impatto anche dal punto di vista ambientale ed urbanistico. Sono piccole quanto un paletto che difende i pedoni dai marciapiedi e l'obiettivo è quello di essere capillarmente distribuite nelle città, il cui valore aggiunto, sarà permettere ai cittadini di poterle utilizzare a tempo indeterminato”. Così, l'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, a margine dell'inaugurazione della prima serie di Colonnine City Plug installate a Brescia con design firmato da Giugiaro Architettura. A2A vuole sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica privata nei contesti urbani. Contesti, quelli di oggi difficili, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Brescia, 6 apr. (Adnkronos) - “Lesono pensate per la città a bassa potenza e con basso impatto anche dal punto di vista ambientale ed urbanistico. Sono piccole quanto un paletto che difende i pedoni dai marciapiedi e l'obiettivo è quello di essere capillarmente distribuite nelle città, il cui, sarà permettere aidi poterle utilizzare a tempo indeterminato”. Così, l'amministratore delegato di A2A Renato, a margine dell'inaugurazione della prima serie diinstallate a Brescia con design firmato da Giugiaro Architettura. A2A vuole sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica privata nei contesti urbani. Contesti, quelli di oggi difficili, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Affaritaliani : A2A, le indicazioni di Brescia Mazzoncini condiviso con Milano - Giornaleditalia : A2A, Renato Mazzoncini riconfermato Amministratore Delegato, come anticipato dal GdI - Giornaleditalia : A2A, Renato Mazzoncini riconfermato AD, come anticipato dal GdI. Tasca nel Cda per il Comune - webcomunicati : Transizione ecologica, Renato Mazzoncini: “Ruolo di A2A fondamentale nella produzione di biometano” - newscomunicati : #news Renato Mazzoncini, l’AD di A2A ospite al 75° anniversario del quotidiano “La P -