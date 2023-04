Mazzoncini (A2A): “Al lavoro su più fronti” (Di giovedì 6 aprile 2023) A fronte di automobilisti con esigenze diverse, A2A offre un’idea all’avanguardia, capace di rispondere ad ogni tipo di necessità “Stiamo lavorando su tutti i fronti: da un lato sulla parte dell’elettrificazione, come la generazione di energia rinnovabile, il potenziamento della rete elettrica e delle infrastrutture di ricarica. Dall’altro sul biometano e sull’idrogeno, altri carburanti che verranno utilizzati, soprattutto per i mezzi pesanti come camion, autobus e treni”. Così l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, a margine dell’inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug installate a Brescia con design firmato da Giugiaro Architettura. Le City Plug, interamente ideate da A2A, puntano a favorire la diffusione di un nuovo modello con erogazione di energia a bassa tensione (fino a 7,4 kW per presa). A fronte di automobilisti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) A fronte di automobilisti con esigenze diverse, A2A offre un’idea all’avanguardia, capace di rispondere ad ogni tipo di necessità “Stiamo lavorando su tutti i: da un lato sulla parte dell’elettrificazione, come la generazione di energia rinnovabile, il potenziamento della rete elettrica e delle infrastrutture di ricarica. Dall’altro sul biometano e sull’idrogeno, altri carburanti che verranno utilizzati, soprattutto per i mezzi pesanti come camion, autobus e treni”. Così l’amministratore delegato di A2A Renato, a margine dell’inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug installate a Brescia con design firmato da Giugiaro Architettura. Le City Plug, interamente ideate da A2A, puntano a favorire la diffusione di un nuovo modello con erogazione di energia a bassa tensione (fino a 7,4 kW per presa). A fronte di automobilisti ...

