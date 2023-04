Mattarella,impegno a completare la ricostruzione dell'Aquila (Di giovedì 6 aprile 2023) "Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di impegno. L'impegno di completare la ricostruzione, di sostenere una rinascita piena della vita civile, sociale, economica, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) "Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di. L'dila, di sostenere una rinascita pienaa vita civile, sociale, economica, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia re… - blogsicilia : #notizie #sicilia Terremoto, Mattarella “Memoria impegno per completare ricostruzione” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Terremoto, Mattarella “Memoria impegno per completare ricostruzione” -… - RaiTelevideo : ?? #Mattarella:'Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di impegno. L'impegno di completa… -