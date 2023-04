Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lupazzottu : RT @blackandwhiteju: Lukaku imita Materazzi con Gatti, Handanovic emula Tyson, Acerbi fa il Mourinho, Barella alias Jack Torrance, Baccin a… - 205Justfabio : RT @blackandwhiteju: Lukaku imita Materazzi con Gatti, Handanovic emula Tyson, Acerbi fa il Mourinho, Barella alias Jack Torrance, Baccin a… - CorSport : ?? “Ecco perché Mourinho è speciale” ?? “Perché gli ho detto Vaffa*****” ??? #Materazzi racconta #Mourinho - sportli26181512 : Materazzi: “#Mourinho è speciale. Ecco perché gli ho detto vaff***”: L'ex difensore dell'Inter svela un retroscena… - DcMaronno : RT @blackandwhiteju: Lukaku imita Materazzi con Gatti, Handanovic emula Tyson, Acerbi fa il Mourinho, Barella alias Jack Torrance, Baccin a… -

... vincendo il Triplete nel 2010, e negli occhi dei tifosi nerazzurri c'è ancora quell'immagine diche scende dalla macchina per abbracciare, in lacrime, dopo la finale di Champions ...... Matrix torna su quell'abbraccio con il tecnicoTutti i tifosi dell'Inter hanno ben impressa nella mente l'immagine dell'abbraccio tra Marcoe Josédopo la finale della Champions ...Commenta per primo L'ex difensore dell'Inter Marco Materazz i, intervistato da Italian Football TV ha parlato di José: 'era speciale, sapeva i nomi di tutti i nostri figli e di tutta la nostra famiglia. Nessun altro l'ha mai fatto con me. Per me non era una sorpresa, ma per mia moglie sì, quando la incontrò le ...

Materazzi: "Mourinho speciale. A Madrid gli dissi vaff... perchè mi lasciava con Benitez" TUTTO mercato WEB

ROMA - Insieme hanno fatto la storia dell'Inter, vincendo il Triplete nel 2010, e negli occhi dei tifosi nerazzurri c'è ancora quell'immagine di Mourinho che scende dalla macchina per abbracciare ...Tutti i tifosi dell’Inter hanno ben impressa nella mente l’immagine dell’abbraccio tra Marco Materazzi e José Mourinho dopo la finale della Champions League vinta sul Bayern Monaco. Tredici anni dopo ...