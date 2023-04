Masters 1000 Monte-Carlo, l’infortunio costringe Fognini al forfait: “Sono davvero distrutto” (Di giovedì 6 aprile 2023) Una nuova tegola sulla stagione di Fabio Fognini, che purtroppo continua ad essere martoriato dai problemi fisici. l’infortunio al piede patito nel match contro Marco Cecchinato all’Estoril costringerà l’azzurro a rinunciare alla wild card che gli era stata concessa dagli organizzatori del Masters 1000 di Monte-Carlo al via domenica. Immenso il dispiacere del tennista ligure, quattro anni fa in grado di trionfare sui campi in terra battuta del Principato, come si nota dal suo messaggio lasciato sui social: “Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò partecipare al torneo di MonteCarlo. Purtroppo l’infortunio al piede subito a Estoril non mi consente di giocare. Nei prossimi giorni ne scoprirò l’entità. ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Una nuova tegola sulla stagione di Fabio, che purtroppo continua ad essere martoriato dai problemi fisici.al piede patito nel match contro Marco Cecchinato all’Estorilrà l’azzurro a rinunciare alla wild card che gli era stata concessa dagli organizzatori deldial via domenica. Immenso il dispiacere del tennista ligure, quattro anni fa in grado di trionfare sui campi in terra battuta del Principato, come si nota dal suo messaggio lasciato sui social: “Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò partecipare al torneo di. Purtroppoal piede subito a Estoril non mi consente di giocare. Nei prossimi giorni ne scoprirò l’entità. ...

