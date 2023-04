Massara | «Inzaghi difficilmente sbaglia nelle coppe Fiorentina…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dariocommenta la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese e ricorda la vittoria di San Siro contro l’Inter. Il giornalista alimenta speranze per la Viola su Sky Sport. FORMA – La Fiorentina non sa più perdere, anche la Cremonese figura tra le vittime dopo l’ultima serata di Coppa Italia. Dariocommenta il momento degli uomini di Vincenzo Italiano: «Non so se è stato un caso, ma la Fiorentina ha dimostrato di poter battere l’Inter lo scorso sabato in campionato. Il ritorno di Coppa Italia è ancora da giocare per la Viola, ma è quasi sicura la finale. Ricordiamoci inoltre che Simonequindi sarebbe uno scontro non facile. La Fiorentina ha la possibilità in questo finale di stagione di vincere la Coppa Italia, la ...