Massa sarà riascoltato dopo Juventus-Inter. Ma l’AIA lo ‘assolve’ – CdS (Di giovedì 6 aprile 2023) L’arbitro Massa ha diretto in maniera incredibilmente inadeguata Juventus-Inter martedì sera, per l’incapacità di gestire la doppia rissa finale e per aver espulso Lukaku oggetto di cori razzisti. Nonostante ciò l’AIA non lo boccia (vedi articolo), ma il Corriere dello Sport parla di nuovo confronto. L’ARBITRO SI SALVA SEMPRE – Un arbitraggio inadeguato che passa invece in secondo piano per i vertici arbitrali. l’AIA, tramite il responsabile della CAN e designatore Gianluca Rocchi, ha assolto l’arbitro Davide Massa per la direzione di gara di Juventus-Inter. Questo nonostante non sia stato in grado di evitare la doppia rissa finale e abbia espulso Romelu Lukaku nonostante i cori razzisti. Il Corriere dello Sport fa sapere che Massa ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) L’arbitroha diretto in maniera incredibilmente inadeguatamartedì sera, per l’incapacità di gestire la doppia rissa finale e per aver espulso Lukaku oggetto di cori razzisti. Nonostante ciònon lo boccia (vedi articolo), ma il Corriere dello Sport parla di nuovo confronto. L’ARBITRO SI SALVA SEMPRE – Un arbitraggio inadeguato che passa invece in secondo piano per i vertici arbitrali., tramite il responsabile della CAN e designatore Gianluca Rocchi, ha assolto l’arbitro Davideper la direzione di gara di. Questo nonostante non sia stato in grado di evitare la doppia rissa finale e abbia espulso Romelu Lukaku nonostante i cori razzisti. Il Corriere dello Sport fa sapere che...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Massa sarà riascoltato dopo Juventus-Inter. Ma l'AIA lo 'assolve' - CdS - - galdo_massimo : @gasparripdl @berlusconi Strano sia ricoverato prima di un processo i come tutte le altre volte, il giorno 11 a Mil… - DamianoMi : RT @_Linerazzurraaa: A #Massa, dopo avere concesso il rigore, sarà scattata la solita domanda 'E ora che faccio? Come compenso il rigore a… - gianmancho1 : RT @Quannetevech: Basta. Noi non abbiamo nulla da spartire con la massa di antisportivi, mistificatori e odiatori che costituiscono il calc… - GiovanniBerluni : @Gazzetta_it Sicuramente Massa ha sentito 'Muti', sicuramente. Non sarà affatto un abbaglio di aver valutato male l… -

Juve - Inter, giudice sportivo: le anticipazioni clamorose sulle decisioni Sarà riascoltato l'arbitro Massa, ad esempio, e non è poco. Anche - e soprattutto - sul comportamento della Tribuna Sud della Juve : un turno con la condizionale. Non ci sarebbe traccia di quello che ... "La guerra va avanti perché c'è chi la vuole sulla nostra pelle" ...ci fecero credere che esistesse un link e aggiunsero prove sulle armi di distruzione di massa che ...il contributo - come se non avere un lavoro fosse colpa loro - e poi dal prossimo anno non ci sarà ... Guai a voi se vorreste celebrare il 25 aprile L'essenziale per la sinistra sarà uscire dai problemi concreti che toccano i cittadini per ... La Russa è la miglior arma di distrazione di massa di FdI: appena la... La sinistra insorge per le parole ... riascoltato l'arbitro, ad esempio, e non è poco. Anche - e soprattutto - sul comportamento della Tribuna Sud della Juve : un turno con la condizionale. Non ci sarebbe traccia di quello che ......ci fecero credere che esistesse un link e aggiunsero prove sulle armi di distruzione diche ...il contributo - come se non avere un lavoro fosse colpa loro - e poi dal prossimo anno non ci...L'essenziale per la sinistrauscire dai problemi concreti che toccano i cittadini per ... La Russa è la miglior arma di distrazione didi FdI: appena la... La sinistra insorge per le parole ... Arbitri Serie A: Lazio-Juve a Di Bello. Rocchi conferma Massa, sarà ... Calciomercato.com