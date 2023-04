Martusciello | “Luoghi di cultura trasformati in supermercati | Manfredi fermi questo scempio”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un consigliere comunale della maggioranza del sindacofunge da direttore dei lavori nei cantieri di trasformazione deididi Napoli in”. Lo afferma l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Spazi destinati alla, cinema – afferma– sempre più spesso in città vengonoinche stanno distruggendo progressivamente la rete del commercio al dettaglio . Si scopre poi che a fare il direttore dei lavori e’ un consigliere comunale della maggioranza che sostiene il sindaco.Che cosa aspetta– conclude il coordinatore azzurro – a fermare?”. L'articolo ...

Martusciello: "Luoghi di cultura trasformati in supermercati, Manfredi ... anteprima24.it

Pubblicità “Prevedere il numero chiuso per la festa dello scudetto del Napoli qualifica ancora una volta Manfredi come un cittadino di provincia, che non capisce la città che amministra.” Lo afferma i ...