Martina, 18enne scomparsa da Genzano, l'appello della mamma: 'Aiutateci, è molto fragile' (Di giovedì 6 aprile 2023) Non si hanno ancora notizie, e purtroppo, di Martina, la ragazza di appena 18 anni che da domenica 2 aprile ha fatto perdere le sue tracce. Nessuna notizia ai genitori, nessuno sa niente di lei, di dove si trovi, di quello che sta facendo. E ieri sera mamma Katia ha deciso di rivolgersi ai microfoni della trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto?, per lanciare un disperato appello: "Mia figlia era stata ricoverata in una struttura di Genzano, sta attraversando un periodo di forte fragilità psicologica ed emotiva, ha bisogno di aiuto, stava anche assumendo una terapia farmacologica prescritta dai medici" – ha spiegato. Martina è scomparsa da Genzano, alle porte di Roma, e da giorni il suo telefono risulta spento.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Martina, 18enne scomparsa da Genzano, l’appello della mamma: ‘Aiutateci, è molto fragile’ - giuseppe_alto : Una mamma allarmata e preoccupata ha chiesto aiuto a Chi l'ha visto per la scomparsa della figlia 18enne Martina. L… - unmondodentro : RT @ilmamilio: Si cerca Martina in tutta Roma e Castelli, la 18enne è scomparsa da Genzano - _Carmen_I : RT @ilmamilio: Si cerca Martina in tutta Roma e Castelli, la 18enne è scomparsa da Genzano - ilmamilio : Si cerca Martina in tutta Roma e Castelli, la 18enne è scomparsa da Genzano -