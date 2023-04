Marta Fascina | il nuovo ruolo della quasi moglie di Berlusconi | delega totale con il benestare dei figli

(Di giovedì 6 aprile 2023) Che la figura difosse in forte ascesa al'interno dell'universoano si era intuito già da tempo. Ma che improvvisamente potesse diventare così centrale,...

La compagnaè con lui. Partito e azienda l'impero trema. Il futuro è un rebus Gli 86 anni stravissuti del Cavaliere indomito Dal cuore al Covid, i problemi di salute di Berlusconi Punti ...Scopriamo cosa c'è da sapere sui genitori di, la fidanzata di Silvio Berlusconi: dalla carriera alla vita privata. Prima di scendere in politica e di legarsi sentimentalmente a Silvio Berlusconi,ha vissuto una vita ...Berlusconi, dal matrimonio con Carla Elvira Dall'Oglio fino a, tutte le donne del Cavaliere Silvio Berlusconi non ha mai fatto mistero di avere una passione per le donne affascinanti. Le sue relazioni sentimentali hanno sempre destato la curiosità ...

Che la figura di Marta Fascina fosse in forte ascesa al'interno dell'universo berlusconiano si era intuito già da tempo. Ma che improvvisamente potesse diventare così centrale, sia nella sfera privata ...La notte scorsa bene, le condizioni sono stabili, vogliamo essere ottimisti. Non molla mai», ha detto il vicepremier Tajani. Il leader di Forza Italia sarebbe affetto da una forma di leucemia, la polm ...