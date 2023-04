Marchisio | “Il distacco di Juve | Inter e Milan dal Napoli è inaccettabile”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il commento di Claudiosuldintus,dalè stato categorico: “”. L’ex centrocampista dellantus, Claudio, ha espresso il suo punto di vista sul campionato di serie A, sia alla Domenica Sportiva che al podcast Bsmt, analizzando l’attuale momento della Serie A e criticando l’enorme differenza di punti tra la squadra partenopea e le altre grandi del campionato italiano.ha parlato anche dell’, che nonostante le dieci sconfitte subite in campionato, resta ancora in lotta per il secondo posto in classifica. Secondo l’ex capitano dellantus, la Serie A è così e non si possono accettare distacchi così ...

La riflessione di Marchisio stupito dal distacco del Napoli in ... Sport Fanpage

Claudio Marchisio, ex calciatore, si è così espresso a La Domenica Sportiva sulla Serie A: "L'Inter ha perso dieci partite, tante, ma l'Inter è ancora in lotta per ...Marchisio: “Inaccettabile che Juve, Inter e Milan abbiano questo distacco dal Napoli” E, commentando le posizioni delle squadre in vetta alla classifica e, in particolar modo, il rendimento dell’Inter ...