Manutenzione stradale: contratto da 10 milioni tra Sangalli e Anas per due tratte lombarde (Di giovedì 6 aprile 2023) La Sangalli di Mapello ha siglato un contratto con Anas da 10 milioni di euro per la Manutenzione delle strade lombarde. Lo comunica l'azienda bergamasca, attiva nella realizzazione di lavori stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di infrastrutture. "L'esperienza maturata nella gestione e realizzazione di commesse strutturate -spiega l'azienda- unitamente alle capacità sviluppate sul campo coordinando cantieri complessi, per tempistiche e logistiche, hanno permesso alle squadre di Sangalli di acquisire un solido Know How, impiegato per realizzare lavori sempre più articolati". Forte di queste competenze l'azienda ha siglato un accordo quadro biennale con Anas SPA per l'esecuzione di lavori di ...

