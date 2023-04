Mannoia-Rea, a grande richiesta si aggiungono nuove date per la tournée “Luce” (Di giovedì 6 aprile 2023) foto di Simone CecchettiROMA – A grande richiesta annunciate nuove date di “Luce”, la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che debutterà il 1° giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia. Uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in Luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Al calendario di concerti in programma si aggiungono: 7 luglio Ventimiglia (IM), 11 luglio Pistoia, 16 luglio Ferrara, 5 agosto Cervia (RA), 6 agosto Forte Dei Marmi (LU), 13 agosto Reggio Calabria, 14 agosto Cirò Marina (KR). La ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 aprile 2023) foto di Simone CecchettiROMA – Aannunciatedi “”, la nuovadi Fiorellae Danilo Rea, che debutterà il 1° giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia. Uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo inanche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Al calendario di concerti in programma si: 7 luglio Ventimiglia (IM), 11 luglio Pistoia, 16 luglio Ferrara, 5 agosto Cervia (RA), 6 agosto Forte Dei Marmi (LU), 13 agosto Reggio Calabria, 14 agosto Cirò Marina (KR). La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _PuntoZip_ : FIORELLA MANNOIA e DANILO REA in 'LUCE': a grande richiesta si aggiungono nuove date per la tournée - RADIOBRUNO1 : Sette nuove date per “Luce”, il tour di Fiorella Mannoia e Danilo Rea #lucetour #FiorellaMannoia #DaniloRea - davverocomunica : Fiorella Mannoia e Danilo Rea l'11 Luglio a Pistoia. - - SassiLive : OVERSOUND MUSIC FESTIVAL NEL PARCO DEL CASTELLO TRAMONTANO A MATERA CON GIORGIA, MASSIMO RANIERI, FRANCESCO RENGA &… -

"Luce" sul listone con Fiorella Mannoia e Danilo Rea Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della ... Musica PourParler, il Jazz secondo Danilo Rea Pianista prediletto dai maggiori artisti italiani, da Mina a Gino Paoli, da Claudio Baglioni a Pino Daniele, da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante a Renato Zero, Danilo Rea si è affermato anche ... Caracalla albergará un mega festival También se destacan artistas como Fiorella Mannoia con Danilo Rea, Andrea Bocelli y, por primera vez en Caracalla, Zucchero y Massimo Ranieri. "El Teatro de la Ópera vuelve con una programación aún ... Il consolidato sodalizio trasi rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della ...Pianista prediletto dai maggiori artisti italiani, da Mina a Gino Paoli, da Claudio Baglioni a Pino Daniele, da Fiorellaa Riccardo Cocciante a Renato Zero, Danilosi è affermato anche ...También se destacan artistas como Fiorellacon Danilo, Andrea Bocelli y, por primera vez en Caracalla, Zucchero y Massimo Ranieri. "El Teatro de la Ópera vuelve con una programación aún ... Fiorella Mannoia e Danilo Rea al Ferrara Summer Festival il Resto del Carlino Mannoia-Rea, a grande richiesta si aggiungono nuove date per la tournée “Luce” ROMA – A grande richiesta annunciate nuove date di “Luce”, la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che debutterà il 1° giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, ... Pistoia Blues, in piazza Fiorella Mannoia e Danilo Rea Pistoia, 6 aprile 2023 - Sono Fiorella Mannoia e Danilo Rea gli artisti oggetto dell’ultimo nuovo annuncio di casa Blues In, l’associazione che gestisce la programmazione della quarantaduesima ... ROMA – A grande richiesta annunciate nuove date di “Luce”, la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che debutterà il 1° giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, ...Pistoia, 6 aprile 2023 - Sono Fiorella Mannoia e Danilo Rea gli artisti oggetto dell’ultimo nuovo annuncio di casa Blues In, l’associazione che gestisce la programmazione della quarantaduesima ...