Manfredi: “Non arrivate le compensazioni, città in difficoltà” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’Anci aveva chiesto delle compensazioni che non sono arrivate e questo mette in difficoltà le città metropolitane. Un po’ lo avevamo previsto e come città metropolitana di Napoli ci eravamo organizzati per evitare tagli e riduzione dei servizi che non ci saranno ma è chiaro che avremo una minore capacità d’investimento”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano Manfredi, ed ha aggiunto: “Nelle grandi città metropolitane abbiamo un problema per effetto dell’incremento dei costi dell’energia e dell’inflazione che hanno fatto crescere gli oneri a carico.Inoltre – ha proseguito – c’è stato per le città metropolitane una riduzione dei trasferimenti legati all’Rc auto e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’Anci aveva chiesto delleche non sonoe questo mette inlemetropolitane. Un po’ lo avevamo previsto e comemetropolitana di Napoli ci eravamo organizzati per evitare tagli e riduzione dei servizi che non ci saranno ma è chiaro che avremo una minore capacità d’investimento”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e dellametropolitana, Gaetano, ed ha aggiunto: “Nelle grandimetropolitane abbiamo un problema per effetto dell’incremento dei costi dell’energia e dell’inflazione che hanno fatto crescere gli oneri a carico.Inoltre – ha proseguito – c’è stato per lemetropolitane una riduzione dei trasferimenti legati all’Rc auto e ...

