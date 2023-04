Manette a Bruxelles | blitz della polizia | perché trema il partito della von der Leyen

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Letintinnano ancora minacciose dalle parti del Parlamento Europeo. Stavolta gli investigatori belgi, insieme a quelli tedeschi, hanno fatto visita alla sede delPopolare Europeo, il gruppo più grande di quelli rappresentati nell'aula di, in gran parte risparmiato fino a ieri dalla girandola di perquisizioni e arresti che nei mesi scorsi hanno coinvolto l'altro grande gruppo, quello dei socialisti, per il Qatargate. Gli investigatori, arrivati senza troppo chiasso e con un'auto civile in rue du Commerce, hanno concentrato le loro indagini al primo e al terzo piano da dove hanno prelevato alcuni computer e documenti. «La perquisizione è collegata a un'inchiesta in corso in Turingia, in Germania», ha assicurato successivamente un portavoce del Ppe in un comunicato stampa, «ilsta ...