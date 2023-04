Manchester United, sorrisi da Carrington: riecco Eriksen – FOTO (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Manchester United ha finalmente ritrovato Eriksen, tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo a Carrington Christian Eriksen è finalmente ritornato a disposizione del Manchester United, dopo aver superato il problema alla caviglia che lo aveva tenuto fermo da febbraio. Look who we saw at Carrington ?#MUFC pic.twitter.com/7FLgAkw0Ze— Manchester United (@ManUtd) April 6, 2023 A comunicarlo lo stesso club, che ha condiviso sui social alcune immagini degli allenamenti odierni con il danese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilha finalmente ritrovato, tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo aChristianè finalmente ritornato a disposizione del, dopo aver superato il problema alla caviglia che lo aveva tenuto fermo da febbraio. Look who we saw at?#MUFC pic.twitter.com/7FLgAkw0Ze—(@ManUtd) April 6, 2023 A comunicarlo lo stesso club, che ha condiviso sui social alcune immagini degli allenamenti odierni con il danese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

