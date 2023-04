Mamma uccisa per sbaglio dal figlio di 8 anni, indagato il vicino di casa proprietario dell’arma (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuova svolta sul caso della morte di Rkia Hannaoui, la Mamma 32enne uccisa da un colpo di pistola partito accidentalmente dal figlio di otto anni lo scorso martedì ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo. È indagato per concorso in omicidio colposo il vicino di casa Giacomo Stella, proprietario dell’arma oltre che della casa in cui viveva la famiglia della vittima. Tra i nodi da sciogliere nell’inchiesta c’è infatti proprio la questione dell’arma, ritrovata nelle ultime ore in una buca scavata in giardino. A indicare il luogo in cui era nascosta la pistola sarebbe stato proprio il bambino. Secondo le prime analisi, l’arma è una semiautomatica e aveva il colpo in canna. Il pensionato di 81 ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Nuova svolta sul caso della morte di Rkia Hannaoui, la32enneda un colpo di pistola partito accidentalmente daldi ottolo scorso martedì ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo. Èper concorso in omicidio colposo ildiGiacomo Stella,oltre che dellain cui viveva la famiglia della vittima. Tra i nodi da sciogliere nell’inchiesta c’è infatti proprio la questione, ritrovata nelle ultime ore in una buca scavata in giardino. A indicare il luogo in cui era nascosta la pistola sarebbe stato proprio il bambino. Secondo le prime analisi, l’arma è una semiautomatica e aveva il colpo in canna. Il pensionato di 81 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : La piccola Mary, amata e curata con tanto affetto in una gabbia, verrà uccisa tra le tre settimane e i 18 mesi di v… - AFAntoAnt : RT @ohanarifugio: ? MAMMA UCCISA E ORFANO IN FUGA: ECCO I FRUTTI DI RANDAGISMO E VELOCITÀ FOLLE ?????? Quella di oggi è stata una lunga matti… - romy_rominamori : RT @ohanarifugio: ? MAMMA UCCISA E ORFANO IN FUGA: ECCO I FRUTTI DI RANDAGISMO E VELOCITÀ FOLLE ?????? Quella di oggi è stata una lunga matti… - Stefy24005203 : RT @ohanarifugio: ? MAMMA UCCISA E ORFANO IN FUGA: ECCO I FRUTTI DI RANDAGISMO E VELOCITÀ FOLLE ?????? Quella di oggi è stata una lunga matti… - ZicaEliana : RT @ohanarifugio: ? MAMMA UCCISA E ORFANO IN FUGA: ECCO I FRUTTI DI RANDAGISMO E VELOCITÀ FOLLE ?????? Quella di oggi è stata una lunga matti… -